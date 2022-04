Francia: per i bookmaker vince Macron, quote alte per Le Pen

(ANSA) - ROMA, 11 APR - I bookmaker lanciano Emmanuel Macron per la vittoria del ballottaggio per le presidenziali in Francia: secondo gli analisti di Snai, la conferma del presidente uscente vale 1,15. Come riporta l'agenzia specializzata Agipronews, la leader del partito di estrema destra resta lontana, con la quota di 4,50. (ANSA).