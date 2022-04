Ucraina: Kuleba, strage Bucha è risultato dell'odio di anni

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Bucha non è il risultato di un giorno. Per anni le élite russe e la propaganda hanno incitato all'odio, alimentando idee sulla superiorità russa, la disumanità degli ucraini e gettando le basi per queste atrocità.

Io incoraggio gli studenti di tutto il mondo di studiare che cosa ha portato a Bucha". Lo ha scritto su Twitter il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba. (ANSA).