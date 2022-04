Zelensky, noi sempre pronti a colloqui con la Russia

(ANSA) - KIEV, 09 APR - L'Ucraina è "sempre pronta" al dialogo con la Russia. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"L'Ucraina ha sempre affermato di essere pronta per i negoziati e cercherà tutte le possibilità per fermare la guerra.

Allo stesso tempo, purtroppo, stiamo assistendo ai preparativi per grandi battaglie, alcuni dicono decisive, nell'est", ha detto Zelensky durante una conferenza stampa con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, oggi in visita a Kiev e Boutcha, vicino alla capitale ucraina, diventata il simbolo delle atrocità dell'invasione russa.

L'ultima sessione di colloqui diretti russo-ucraini si è tenuta il 29 marzo a Istanbul, durante la quale l'Ucraina ha dettagliato le sue principali proposte per un'intesa con Mosca compresa la sua "neutralità" in cambio di un accordo internazionale per garantirne la sicurezza. (ANSA).