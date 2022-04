Ucraina: Kuleba, creato archivio online su crimini guerra

(ANSA) - ROMA, 09 APR - "Abbiamo creato un archivio online per documentare i crimini di guerra della Russia". Lo scrive il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba su Twitter. "Le prove raccolte delle atrocità commesse dall'esercito russo in Ucraina garantirà che questi criminali di guerra non sfuggano alla giustizia", aggiunge. (ANSA).