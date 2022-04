Zelensky, Mariupol quasi distrutta, ora rischia Odessa

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Mariupol "era una città di mezzo milione e ci sono ancora circa 100.000 persone. Ma non c'è praticamente nessun edificio integro. La stragrande maggioranza degli edifici della città è completamente distrutta. L'esercito russo ha distrutto tutto: ospedali, ospedali per la maternità, condomini e il teatro cittadino, dove i civili si nascondevano dalle bombe. Mariupol è quasi distrutta". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un intervento al Parlamento greco. Oggi, ha aggiunto, la Russia potrebbe tentare di distruggere Odessa: "Dobbiamo salvare Odessa dalla distruzione subita da Mariupol". (ANSA).