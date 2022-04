Gb, congelati 350 miliardi dollari di riserve estere russe

(ANSA) - LONDRA, 05 APR - Il governo britannico ha annunciato il congelamento di oltre 350 miliardi di dollari delle riserve in valuta estera della Russia di Vladimir Putin, il 60% su un totale di 604 miliardi. Lo afferma la ministra degli Esteri, Liz Truss, dopo i colloqui a Varsavia col suo omologo polacco, Zbigniew Rau. La responsabile del Foreign Office ha ribadito che si devono incrementare le sanzioni occidentali e l'invio di armi all'esercito di Kiev e sottolineato che "la guerra in Ucraina può finire solo con la sconfitta di Putin". Per Truss, inoltre, le sanzioni coordinate coi Paesi alleati "stanno riportando l'economia russa nell'era sovietica". (ANSA).