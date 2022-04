Borrell, espulsi diversi diplomatici russi presso l'Ue

(ANSA) - STRASBURGO, 05 APR - "Oggi ho deciso di considerare 'persona non grata' un certo numero di funzionari della missione permanente della Federazione Russa presso l'Unione Europea in quanto coinvolti in attività contrarie al loro status diplomatico". Lo annuncia in un tweet l'Alto Rappresentante per la Politica Estera Josep Borrell. (ANSA).