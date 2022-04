Ucraina: Di Maio, Italia pronta a sanzionare gas russo

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 04 APR - L'Italia non si tirerà indietro, neanche sulla sanzione al gas russo, in particolare dopo le atrocità di Bucha. Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio rispondendo all'ANSA al termine della Trilaterale dell'Alto Adriatico con i colleghi di Croazia e Slovenia, svoltasi oggi a Zagabria. "L'Italia - ha aggiunto - non porrà veti su sanzioni al gas russo". (ANSAmed).