Kiev, a Bucha l'Olocausto del nuovo millennio

(ANSA) - BUCHA, 04 APR - "Questo è l'Olocausto del nuovo millennio, è una tragedia per l'ucraina, ma anche per l'Europa e il mondo". Lo afferma il presidente del parlamento ucraino Ruslan Stefanchuk, all'inviato ANSA a Bucha, in Ucraina, dopo essersi recato alle fosse comuni dove ci sono decine di corpi di cittadini del villaggio uccisi. (ANSA).