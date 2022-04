Ucraina: Sean Penn, un miliardario può mettere fine a guerra

(ANSA) - ROMA, 02 APR - Basterebbe un miliardario soltanto per porre fine a questa guerra. Ne è convinto Sean Penn.

L'attore e attivista torna a far sentire la propria voce a sostegno dell'Ucraina e su Twitter lancia un appello ben preciso: chi ha denaro si faccia avanti. Non sarebbe naturalmente un'impresa priva di impegno, tra armare e addestrare, "ma vale la pena pensarci", scrive.

E va anche oltre, facendo qualche calcolo di budget per avviare l'operazione: due squadroni di F-15 o F-16 adeguati per i piloti ucraini con sole tre settimane di formazione "costerebbero ad un acquirente privato circa 300 milioni di dollari", scrive. A questi, sempre secondo l'attore e regista, basta aggiungere 200 milioni per un dispositivo missilistico di difesa, per un investimento totale di 500 milioni di dollari.

(ANSA).