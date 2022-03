Stoltenberg, se Finlandia sceglie Nato avrà acceso rapido

(ANSA) - BRUXELLES, 31 MAR - "Se la Finlandia deciderà di entrare nella Nato sono certo che avrà un protocollo di accesso rapido, ho visto con i miei occhi quanto le loro truppe, come quelle svedesi, rispettino gli standard della Nato. La Finlandia è già un partner molto stretto della Nato. Ma come abbiamo rispettato la decisione della Finlandia di non fare parte della Nato per anni, ora rispetteremo la loro decisione sul farne parte: si tratta di una scelta sovrana di un paese democratico sovrano". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. (ANSA).