Ucraina: 15 mln di euro di aiuti da concerto di Birmingham

(ANSA) - LONDRA, 30 MAR - Ha raccolto oltre 12 milioni di sterline, poco meno di 15 milioni di euro, il grande concerto per l'Ucraina colpita dalla guerra svolto ieri sera alla Resorts World Arena di Birmingham. Lo riporta l'Independent. Sul palco si sono esibite star della musica internazionale, fra cui Camila Cabello, Ed Sheeran e gli Snow Patrol, oltre a Emeli Sande, Becky Hill e The Manic Street Preachers. Jamala, vincitrice dell'Eurovision 2016 in rappresentanza dell'Ucraina, ha eseguito la sua canzone "1944", sulla deportazione forzata dei tartari di Crimea da parte dell'Unione Sovietica.

"Tutti abbiamo la responsabilità di aiutare il popolo ucraino e non possiamo restare fermi", ha detto Cabello ai media del Regno Unito.

A presentare il Concert For Ukraine, trasmesso in diretta dall'emittente Itv, l'ex Spice Girl Emma Bunton, insieme a Marvin Humes e Ronan Kemp.

Il ricavato del live andrà al Disasters Emergency Committee (Dec) e servirà a fornire cibo, acqua, alloggio e assistenza medica ai rifugiati in fuga dalla guerra. (ANSA).