Ucraina: 145 i bambini rimasti uccisi da inizio conflitto

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - E' salito a 145 il numero dei bambini rimasti uccisi in Ucraina dall'inizio della guerra. Lo ha riferito l'ufficio del procuratore generale su Telegram, citato da Unian.

Cresce a 222 il numero dei bambini che hanno riportato ferite negli attacchi delle truppe russe.

La Procura generale ha evidenziato che questi dati non sono definitivi, poichè non vi è alcuna possibilità di raggiungere i luoghi dei bombardamenti nelle aree di ostilità attive e nei territori temporaneamente occupati. (ANSA).