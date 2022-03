Cremlino non esclude ampliare lista beni pagati in rubli

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - L'idea di ampliare la lista dei beni esportati dalla Russia in rubli può essere presa in considerazione. Lo afferma il Cremlino, secondo quanto riporta la Tass. In mattinata il portavoce della Duma Vyacheslav Volodin aveva indicato la proposta di ampliare la lista di prodotti esportati in rubli, includendo tra gli altri anche grano e greggio. (ANSA).