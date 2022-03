Eliseo2022: Macron criticato per ricorso consulenze McKinsey

(ANSA) - PARIGI, 29 MAR - A meno di due settimane dal primo turno delle elezioni presidenziali del 10 e del 24 aprile, si moltiplicano in Francia le critiche contro il presidente candidato, Emmanuel Macron, in particolare, rispetto ai contratti conclusi negli ultimi cinque anni tra lo Stato e società di consulenza private come l'americana McKinsey.

Il 17 marzo scorso, il Senato ha infatti rivelato che le commesse dello Stato per questo tipo di consulenze private è "più che raddoppiato" tra il 2018 e il 2021, raggiungendo un record di oltre un miliardo di euro nel 2021.Tra l'altro, McKinsey, è stata la società di consulenza privata maggiormente sollecitata dalle autorità francesi durante la pandemia.

"Se ci sono prove di manipolazione, che si vada al penale", ha dichiarato Macron, intervenendo alla trasmissione 'Dimanche Politique' su France 3. "Si ha l'impressione che ci siano stati degli inciuci, è falso. Nessun contratto viene concluso nella République senza rispettare le regole sugli appalti pubblici".

Per il presidente candidato, quando dei ministeri "lavorano giorno e notte", che "chiedano aiuto a fornitori esterni non è scioccante". McKinesy è inoltre accusata dal Senato di non pagare da anni la tassa sulle società e i senatori hanno denunciato nei giorni scorsi un responsabile del gruppo, Karim Tadjeddine, per falsa testimonianza rispetto ai rapporti col fisco francese.

Per Macron, questa situazione è dovuta a vecchie regole fiscali vetuste. E pero', si è difeso il fondatore di En Marche, "mi sono battuto" per instaurare una tassa minima sui grandi gruppi e "tra qualche mese questi casi potranno essere banditi".

Nelle ultime settimane, con l'approssimarsi del voto per l'Eliseo, numerosi candidati alle presidenziali, tra cui Yannick Jadot (EELV), Eric Zemmour (Reconquete), o Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) hanno denunciato il ricorso alle società di consulenza private da parte del governo. Alcuni, come Xavier Bertrand, arrivano fino a parlare di ''scandalo di Stato".

