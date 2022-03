Ucraina:Cremlino,telefonata con Macron non in agenda per ora

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron non è all'ordine del giorno del presidente russo Vladimir Putin per oggi e domani, ma poiché la situazione si evolve rapidamente, potrebbe essere inserita all'ordine del giorno in qualsiasi momento. Lo ha detto oggi ai giornalisti il ;;portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, stando a quanto scrive la Tass.

"Per ora, non è all'ordine del giorno di oggi e di domani. Ma gli sviluppi si stanno svolgendo rapidamente ora, quindi potrebbe avvenire in qualsiasi momento. Se dovesse accadere, vi informeremo", ha precisato Peskov.

Il 25 marzo Macron aveva dichiarato di aver programmato un'altra telefonata con il presidente Putin per discutere della situazione in Ucraina. Un'operazione umanitaria a Mariupol sarebbe tra gli argomenti da discutere, aveva affermato. (ANSA).