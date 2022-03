Ucraina: Cina a Biden, dialogo unica via contro la crisi

(ANSA) - PECHINO, 28 MAR - La Cina vede "il dialogo e la negoziazione" come "l'unico modo corretto per risolvere la questione ucraina: ciò che tutte le parti devono fare urgentemente ora è alleviare la situazione, promuovere i colloqui e porre fine alla guerra, piuttosto che intersificare i conflitti". E' il commento del portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin a una domanda sulle dichiarazioni del presidente Usa Joe Biden che nel weekend, dalla Polonia, ha detto che il presidente russo Vladimir Putin "non può continuare a restare al potere", definendolo anche un "macellaio". (ANSA).