Cremlino, nei negoziati non ancora risultati significativi

(ANSA) - MOSCA, 28 MAR - Nei colloqui tra Russia e Ucraina non ci sono finora "risultati significativi". Lo afferma il Cremlino.

La Russia prevede che il nuovo round dei colloqui tra Russia e Ucraina si svolga domani in Turchia. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov secondo quanto riporta l'agenzia Interfax. Peskov ha detto di non potere e volere parlare per il momento dei progressi nelle trattative e ha chiarito che un incontro tra i leder russo e ucraino Putin e Zelensky dopo i colloqui a Istanbul non dovrebbe essere previsto. (ANSA).