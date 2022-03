Ucraina, migliaia di rifugiati manifestano a Varsavia

Diverse migliaia di ucraini rifugiati in Polonia si sono radunati a Varsavia vicino all'edificio del Palazzo della Cultura e della Scienza nel giorno della visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Lo riporta Ukrainian Pravda.

I manifestanti hanno inscenato una performance sdraiandosi a terra e ricoprendosi con giacche e borse. Con manifesti e bandiere ucraine, gli sfollati dalle città colpite dai bombardamenti russi hanno chiesto il sostegno degli Stati Uniti e della Nato e di fornire all'Ucraina le armi, in particolare le difese aeree e missilistiche, necessarie per proteggere i cieli sopra l'Ucraina. I rifugiati hanno poi onorato la memoria delle vittime della guerra di Mariupol, Kharkiv, Chernihiv, Bucha, Irpin e altre città.