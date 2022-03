Nucleare, inviato Ue in visita in Iran per colmare le lacune

(ANSA) - TEHERAN, 26 MAR - Il coordinatore dell'Unione europea per i colloqui per ripristinare l'accordo sul nucleare iraniano, Enrique Mora, intende colmare le lacune nei negoziati in vista del suo previsto arrivo a Teheran. L'Iran è impegnato in negoziati per rilanciare l'accordo con Gran Bretagna, Cina, Francia, Germania e Russia direttamente e indirettamente con gli Stati Uniti dall'aprile 2021.

Il diplomatico Ue, che coordina i colloqui tra Iran e Stati Uniti, dovrebbe arrivare a Teheran stasera, ha riferito l'agenzia di stampa statale Irna e domani dovrebbe incontrare il capo negoziatore nucleare iraniano Ali Bagheri.

"Lavoro per colmare le lacune rimanenti nei negoziati di Vienna sul patto nucleare del 2015 (Jcpoa) ", ha twittato Mora prima del suo viaggio. "Dobbiamo concludere questa trattativa.

C'è molto in gioco".

Da settimane le parti interessate segnalano che i negoziati sono vicini a un accordo, ma che Teheran e Washington richiedono "decisioni politiche". (ANSA).