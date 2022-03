Gruppo paesi guidati da Usa a Onu condannano lancio Corea Nord

(ANSA) - NEW YORK, 26 MAR - Usa, Albania, Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti e Gran Bretagna "condannano, nei termini più forti, il lancio di un missile balistico intercontinentale della Nord Corea, che ha violato diverse risoluzioni del Consiglio di Sicurezza di sicurezza e rappresenta una minaccia non solo per la regione, ma per l'intera comunità internazionale".

L'ambasciatrice americana all'Onu Linda Thomas-Greenfield, leggendo una dichiarazione congiunta a nome del gruppo di paesi, ha sottolineato che "invece di tornare al dialogo dopo le ripetute offerte degli Stati Uniti e di altri paesi, Pyongyang è tornata ai test sulle armi a lungo raggio, che cercano di minare il regime globale di non proliferazione e la pace e la sicurezza internazionali".

I paesi hanno chiesto "a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, in particolare ai membri del Consiglio di Sicurezza, di unirsi a noi nel condannare questo comportamento e nell'invitare la Corea del Nord ad abbandonare le sue armi di distruzione di massa e i programmi di missili balistici e ad impegnarsi nella diplomazia verso la denuclearizzazione". (ANSA).