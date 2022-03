Ucraina: Johnson 'franco e schietto' con Xi, niente svolte

(ANSA) - LONDRA, 25 MAR - Boris Johnson ha avuto oggi "una discussione franca e schietta" con il presidente cinese Xi Jinping sull'invasione russa dell'Ucraina. Lo riferisce un portavoce di Downing Street, dopo le prime informazioni rimbalzate da Pechino sul colloquio, usando aggettivi che in diplomazia evidenziano un apparente mancato accordo sulla richiesta rivolta dal premier britannico e dai leader dell'Occidente in genere a esercitare una pressione su Vladimir Putin per uno stop alle ostilità da parte delle forze di Mosca.

La conversazione è durata "circa un'ora" e ha riguardato secondo Londra anche "uno spettro di questioni d'interesse comune".

(ANSA).