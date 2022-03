Spagna: caro-carburanti, gruppi petroliferi annunciano sconti

(ANSA) - MADRID, 25 MAR - Sconti che oscillano tra i 10 e i 14 centesimi di euro al litro di carburante per professionisti e utenti privati: sono le offerte in arrivo da almeno tre gruppi petroliferi in Spagna, dove il caro-carburanti delle ultime settimane ha portato anche a proteste di piazza di alcuni settori.

A lanciare la sfida degli sconti, spiega la stampa iberica, sono stati sinora almeno tre grandi gruppi: Repsol, Cepsa e BP, con offerte valide per circa tre mesi.

Le promozioni delle multinazionali del petrolio si sommano così alle misure annunciate dal governo per il settore autotrasporti, che prevedono sovvenzioni di 20 centesimi al litro ai camionisti. (ANSA).