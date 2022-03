Sánchez, grazie all'Italia per collaborazione sull'energia

(ANSA) - MADRID, 25 MAR - Da parte della Spagna arriva "un ringraziamento" all'Italia "per la collaborazione delle ultime settimane" sulla questione dei prezzi dell'energia: lo ha detto da Bruxelles il premier spagnolo Pedro Sánchez, dopo il Consiglio europeo in cui è stato riconosciuto alla Spagna e al Portogallo "un trattamento speciale per la penisola iberica" rispetto all'andamento dei prezzi nel mercato energetico.

"Obiettivo raggiunto", ha commentato Sánchez in merito a questo risultato.

Il premier spagnolo ha anche citato Grecia, Slovacchia, Romania, Bulgaria e Belgio come Paesi insieme ai quali la Spagna ha lavorato per soluzioni sull'energia. (ANSA).