Onu, sono 3,7 milioni le persone fuggite dall'Ucraina

Sono 3,7 milioni le persone fuggite dall'Ucraina in un mese di guerra. Lo afferma l'Onu sottolineando che metà dei bambini del paese sono ora sfollati.

L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'Unhcr, ha detto che 3.674.952 ucraini hanno lasciato il Paese, con un aumento di 48.406 rispetto al giorno precedente.

In totale, più di 10 milioni di persone - più di un quarto della popolazione nelle regioni sotto il controllo del governo prima dell'invasione - si pensa che abbiano abbandonato le loro case, compresi quasi 6,5 milioni di sfollati interni.