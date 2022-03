Kiev tra le prime 10 città al mondo con l'aria più inquinata

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Kiev è tra le prime 10 città al mondo con l'aria più inquinata a causa degli incendi causati dal conflitto in corso in Ucraina. Lo scrive il sito Pravda precisando che questa mattina la capitale ha raggiunto l'ottavo posto nella classifica mondiale delle città più inquinate. La concentrazione di sostanze inquinanti è 13 volte superiore alla norma raccomandata dall'Oms, scrive il sito che cita come fonte il dipartimento di ecologia e risorse naturali dell'amministrazione statale della città.

I funzionari di Kiev hanno consigliato ai residenti di non aprire le finestre o eventualmente di lasciare le proprie abitazioni qualora la qualità dell'aria dovesse peggiorare. Da un mese le truppe russe bombardano l'intero paese, provocando esplosioni e distruzione di edifici civili e infrastrutture militari. Case, centri commerciali, magazzini e distributori di benzina bruciano ogni giorno in tutto il paese e spesso i soccorritori non sono in grado di spegnere gli incendi per diverse ore a causa dei bombardamenti. Tutto ciò porta al peggioramento della qualità dell'aria. (ANSA).