Zelensky, negoziati sono difficili ma continuiamo

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Continuiamo a lavorare su diversi livelli per assicurarci che la Russia si convinca che questa guerra atroce debba essere fermata. Continuiamo i nostri difficili negoziati. E' impegnativo. A volte scandaloso". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky fornendo un aggiornamento sui colloqui tra Kiev e Mosca sulla pagina Fb del governo.

"Sono grato a tutti gli intermediari internazionali che lavorano con noi e mostrano il vero quadro alla Russia e la convincono a vedere la realtà delle azioni di guerra e a capire che il mondo non fermerà la verità, la nostra verità - ha aggiunto -. Lotteremo fino alla fine in modo coraggioso e aperto".(ANSA).