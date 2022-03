Zelensky, immaginate Genova come Mariupol

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Standing ovation dei parlamentari per il presidente ucraino Zelensky, appena la sua immagine in diretta è stata proiettata nell'Aula di Montecitorio. In un discorso di 12 minuti, Zelensky ha denunciato che l'invasione russa "sta distruggendo le famiglie mentre la guerra continua a devastare citta ucraine. Alcune sono completamente distrutte come Mariupol, che aveva mezzo milione di abitanti: è come Genova, immaginate Genova completamente bruciata", ha spiegato.

Ha anche avvertito che "l'Ucraina è il cancello per l'esercito russo e loro vogliono entrare in Europa. "L'invasione dura da 27 giorni, quasi un mese: abbiamo bisogno di altre sanzioni", ha detto. (ANSA).