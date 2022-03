Metsola, l'Ue può fare di più sulle sanzioni a Mosca

(ANSA) - BERLINO, 22 MAR - "L'Europa deve mostrare a Putin che questa guerra avrà un enorme prezzo, che non può immaginare". Lo ha detto la presidente del Parlamento dell'Ue Roberta Metsola a Berlino, a margine di un incontro in cancelleria con Olaf Scholz. Metsola ha citato le sanzioni già comminate per poi aggiungere: "L'Europa può fare di più".

(ANSA).