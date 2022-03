Ucraina:commissaria Ue,bambini a rischio tratta esseri umani

"C'è un forte rischio che i bambini vulnerabili siano vittime della tratta di esseri umani". E' l'allarme che arriva dalla commissaria Ue Ylva Johansson alle migrazioni. Johansson, parlando in conferenza stampa in Estonia, secondo quanto riportano i media internazionali, ha detto che dei circa 3,3 milioni di ucraini che sono fuggiti verso i paesi Ue dall'inizio della guerra sono bambini. L'Ucraina, ha spiegato, ha un alto numero di orfani e bambini nati da madri surrogate che non sono stati ripresi dai loro genitori: questo aumenta il rischio che questi bambini possano essere rapiti e diventare vittime di adozioni forzate.