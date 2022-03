Ucraina, 'russi da navi aprono fuoco su porto Odessa'

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Due navi russe sono apparse in un'incursione a distanza nel porto di Odessa e hanno aperto il fuoco "in modo indiscriminato". Lo ha riferito su Telegram il portavoce del quartier generale operativo dell'amministrazione militare regionale di Odessa Serhiy Bratchuk, come riferisce Ukrinform.

L'artiglieria delle Forze armate ucraine avrebbe aperto il fuoco in risposta e avrebbe allontanato le navi dalla riva.

Secondo Bratchuk le navi da guerra russe hanno bombardato degli edifici residenziali e molti edifici sono stati danneggiati. Non è ancora noto al momento se ci sono vittime. (ANSA).