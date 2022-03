Ucraina, Berlino, Ue aumenterà aiuti per le armi a 1 mld

(ANSA) - BRUXELLES, 21 MAR - L'Unione europea aumenterà il suo aiuto finanziario all'Ucraina per l'acquisto di armi a un miliardo di euro. Lo ha indicato la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, arrivando al Consiglio Affari esteri a Bruxelles. "Oggi stiamo decidendo politicamente di fornire ulteriore sostegno finanziario militare" a Kiev "per aumentare ad un miliardo di euro le sue capacità finanziarie per l'approvvigionamento di mezzi militari", ha spiegato la ministra tedesca, aggiungendo che la decisione vuole essere "in piena solidarietà con l'Ucraina" e per "proteggere la popolazione civile". (ANSA).