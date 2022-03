Berlino, se potessimo fermeremmo subito petrolio da Mosca

(ANSA) - BRUXELLES, 21 MAR - "Se potessimo fermare le importazioni di petrolio dalla Russia lo faremmo automaticamente". Lo ha detto la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock a Bruxelles. "Non è una questione se lo vogliamo o no, ma quanto siamo dipendenti e per esempio la Germania importa molto petrolio dalla Russia e come noi altri Paesi dell'Ue. Ecco perché è importante che parliamo tra noi, capire come possiamo ridurre questa dipendenza. Ora stiamo preparando i passi da implementare molto presto nel futuro".

