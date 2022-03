Ucraina: Di Maio, mln di profughi, serve patto Ue su asilo

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "In prospettiva il numero di profughi dall'Ucraina verso l'Unione Europea è destinato a salire, la stima è di almeno 5 milioni. La risposta a questo fenomeno drammatico non può che essere elaborata a livello comune e basarsi su un approccio solidaristico". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa con il collega olandese Wopke Hoekstra.

"La crisi ucraina - ha sottolineato - ci impone con urgenza di fare progressi nel negoziato sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, proseguendo le discussioni sulla riforma migratoria nell'Ue, che hanno ricevuto forte impulso sotto presidenza francese". (ANSA).