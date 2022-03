Look made in Italy per Putin, parka Loro Piana da 12 mila euro

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Non è passato inosservato sui media il look 'made in Italy' di Vladimir Putin, che sul palco dello stadio di Mosca ha indossato un parka colore blu scuro di Loro Piana, il marchio specializzato in articoli in cachemire acquistato però nel 2013 dal polo del lusso francese Lvmh.

Secondo alcuni media internazionali, si tratterebbe di un giaccone del valore di circa un milione e mezzo di rubli, pari a oltre 12 mila euro. E già sui social c'è chi sottolinea come la decisione del presidente russo di indossare il costosissimo capo strida con i disagi che cominciano a farsi sentire su molti cittadini russi, difficoltà dovute alle durissime sanzioni economiche e finanziarie imposte a Mosca dall'Europa e dagli Stati Uniti. (ANSA).