Nyt, morti 7.000 soldati russi in Ucraina secondo stime Usa

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - Almeno settemila i soldati russi morti in 21 giorni di guerra in Ucraina. La stima - riportata dal New York Times - è stata elaborata da fonti Usa. I russi rimasti feriti nei combattimenti sono invece oltre 14mila, molti dei quali già rimpatriati passando dalle basi in Bielorussia.

Secondo l'ultimo rapporto di intelligence della Difesa britannica l'invasione russa è "in gran parte in stallo su tutti i fronti". "Le forze russe hanno fatto progressi minimi su terra, mare o aria negli ultimi giorni e continuano a subire pesanti perdite". (ANSA).