Kiev, dal blocco Mar Nero rischio crisi alimentare globale

(ANSA) - LEOPOLI, 17 MAR - Se i porti ucraini del Mar Nero non riapriranno il rischio "è quello di una carestia in molti Paesi. L'impatto è sulla sicurezza alimentare mondiale. Russia e Ucraina esportano oltre il 30% di frumento globalmente. E l'80% dell'export globale passa per Odessa". Lo ha sottolineato all'ANSA il ministro per le Politiche Agricole e Alimentari ucraino Roman Leshchenko. "I principali prodotti che Kiev esporta in Italia sono frumento, orzo, e anche mais. L'Italia è uno dei principali acquirenti di frumento ucraino in Ue. Sono tutti prodotti che passano attraverso il Mar Nero. E' molto veloce ed economico", ha spiegato. (ANSA).