Covid, record Germania, quasi 300mila infezioni in 24 ore

(ANSA) - BERLINO, 17 MAR - La Germania ha segnato un nuovo record di casi Covid, con 294.931 nuove infezioni registrate in 24 ore. L'incidenza settimanale è di 1651,4 su 100 mila abitanti. Stando ai dati del Robert Koch Institut, sono 278 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Il tasso di ospedalizzazione è salito a 7,45 pazienti ricoverati in terapia intensiva su 100 mila abitanti. Fra questi ci sono tanti positivi al Covid che soffrono però di altre patologie principali, segnala l'istituto. In Germania è in corso un dibattito parlamentare sullo sviluppo pandemico. (ANSA).