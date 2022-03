Nato, Mosca sappia che siamo determinati a difenderci

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAR - L'invasione russa dell'Ucraina è "devastante per la popolazione ucraina" e "avrà conseguenze durature per la sicurezza di tutti gli alleati Nato". Nella riunione di oggi "affronteremo non solo le conseguenze immediate dell'invasione russa ma anche quelle a lungo termine", e "rimuoveremo qualsiasi dubbio di Mosca sulla nostra determinazione a difendere i nostri alleati". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, prima della ministeriale Difesa, cui partecipano anche l'Ucraina, la Georgia, la Finlandia, la Svezia e l'Ue.

La Nato ha risposto "in modo unitario con sanzioni severe", con "un importante sostegno militare, finanziario e umanitario all'Ucraina, e rafforzando la propria difesa collettiva", "innalzando l'allerta delle truppe e con migliaia di truppe Usa schierate in Europa", ha aggiunto in una breve dichiarazione accanto al segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin. (ANSA).