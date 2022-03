Giornalista russa no-war, temo per me e i miei figli

Sono spaventata per la mia sicurezza e quella dei miei figli. Lo ha detto Marina Oysyannikova nella sua prima intervista dopo l'irruzione anti-guerra in diretta nello studio di Channel One, la principale emittente di stato della Russia.

La producer, che è stata trattenuta 14 ore dalle autorità e poi sanzionata, ha spiegato - riferisce Sky citando una sua intervista alla Reuters - che non ha intenzione di lasciare la Russia. Oysyannikova ha aggiunto di sperare di non incorrere in una incriminazione per la sua protesta.