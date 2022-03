Ucraina: cani e gatti evacuati in Germania dal canile di Odessa

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Decine di cani e gatti vengono evacuati in Germania dal canile di Odessa. Lo ha riferito l'ente di beneficenza 'Rifugio per la protezione e l'assistenza degli animali randagi', secondo quanto riportano i media ucraini.

Il canile si trova vicino all'aeroporto internazionale 'Odesa' ed è diventato un luogo ad alto rischio per le operazioni belliche in corso. (ANSA).