Ucraina, Aiea: la centrale di Chernobyl funziona coi generatori

(ANSA) - NEW YORK, 12 MAR - La centrale nucleare di Chernobyl funziona grazie a generatori diesel esterni. Lo afferma l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), sottolineando che i 211 membri del personale non sono in grado di ruotare e di fatto vivono all'interno della struttura da quando la Russia ne ha preso il controllo.

"Il diretto generale Rafael Mariano Grossi ribadisce la grave preoccupazione sulla sicurezza delle centrali nucleari in Ucraina", mette in evidenza l'Aiea.

L'Ucraina ha comunicato all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) che la Russia intende assumere il controllo totale e permanente della centrale di Zaporizhzhya, sotto la guida di Rosatom. Lo afferma l'Aiea, sottolineando però che il numero uno dell'azienda russa ha negato l'intenzione.

(ANSA).