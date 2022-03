Cinque persone, di cui 4 bambini, trovate morte a Grenoble

(ANSA) - GRENOBLE, 12 MAR - Cinque persone, di cui 4 bambini, sono state trovate morte in un appartamento a Grenoble, in Francia. Lo riferisce la polizia.

Le cinque persone sono state ritrovate nella tarda serata di venerdì, secondo quanto ha appreso l'Afp da fonti di polizia.

Potrebbe trattarsi di "una madre e dei suoi quattro figli". I primi elementi delle indagini "lasciano pensare ad un omicidio per i bambini seguito dal suicidio della mamma, il tutto a causa dell'assunzione di farmaci pericolosi", ha precisato la fonte. I bambini erano di un'età compresa tra i 3 e i 12 anni. A dare l'allarme è stata una conoscente dopo che la famiglia non rispondeva alle chiamate. Per entrare nell'appartamento è servito l'intervento dei pompieri, perché la porta era chiusa a chiave. I corpi sono stati scoperti intorno alle 22.

Sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta, precisa la fonte.

