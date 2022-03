Von der Leyen,ridurremo dipendenza gas russo del 66% in 2022

(ANSA) - BRUXELLES, 11 MAR - "La riduzione di due terzi della dipendenza europea dal gas russo nell'arco di un anno è fattibile". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. "Non si tratta di un divieto, si tratta di una riduzione che va verso la diversificazione dei rifornimenti".

"Nelle ultime settimane abbiamo lavorato duramente in questo senso, abbiamo chiamato tutti i nostri amici in tutto il mondo ne abbiamo molti dicendo che abbiamo bisogno di più rifornimenti con Gnl, ci sono stati investimenti massicci", "questo ci permetterà di sostituire una buona parte del gas russo". "Non abbiamo mai avuto così tanti rifornimenti di gnl nell'unione europea come nel mese di gennaio, perché abbiamo chiesto agli altri rifornitori nel mondo e poi naturalmente tutto questo va accompagnato da fortissimi investimenti nell'energia rinnovabile" "Questo richiede il sostegno di tutti.

Tutti possono fare qualcosa riducendo semplicemente il consumo energetico generale, anche il contributo individuale è importante vista la quantità di milioni di cittadini europei", ha affermato von der Leyen. (ANSA).