Ucraina, Cina: 'Molto preoccupati, evitare escalation'

(ANSA) - PECHINO, 11 MAR - La Cina "è profondamente preoccupata per la situazione in Ucraina e spera che la pace possa tornare il prima possibile".

Parlando nella conferenza stampa finale della sessione annuale del parlamento, il premier cinese Li Keqiang ha detto che Pechino "segue una politica diplomatica pacifica indipendente. E' importante sostenere Ucraina e Russia perché superino le differenze: lavoreremo con la comunità internazionale per evitare ulteriore escalation e che la situazione vada del tutto fuori controllo. Sosteniamo una normale cooperazione con tutte le parti sulla base del rispetto reciproco e di relazioni vantaggiose per tutti". (ANSA).