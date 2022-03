Ucraina: a Mariupol si seppelliscono i corpi in fossa comune

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Corpi chiusi in sacchi di plastica neri ammucchiati in una fossa comune. Sono le immagini di due foto pubblicate dalla Cnn, scattate nella città assediata di Mariupol, nel sud dell'Ucraina. Le foto, della Associated Press (AP), mostrano uomini - alcuni in divise da lavoro, altri in tute protettive azzurre - che gettano i corpi in una fossa in sacchi di plastica neri e avvolti in lenzuola o coperte.

Secondo il fotoreporter di AP, Evgeniy Maloletka, che ha scattato le immagini, "40 (corpi) sono arrivati martedì e almeno altri 30 mercoledì".

Mariupol è da giorni sotto l'assedio delle forze armate russe. Secondo quanto riferito ieri da un consigliere del sindaco cittadino, almeno 1.300 civili sono stati uccisi nella città da quando è iniziata l'invasione russa. "Davvero non riusciamo a calcolare quanti morti abbiamo. Non siamo nemmeno in grado di contare quante persone sulle strade siano state uccise da bombardamenti e colpi di artiglieria", ha detto alla Cnn il vice sindaco della città, Sergei Orlov. "Non sappiamo quanti sono perché non riusciamo a raccogliere tutti i corpi e contarli".

Di fronte al gran numero di cadaveri di soldati e civili uccisi durante gli attacchi, spiega la Cnn, i dipendenti del comune hanno scavato in un cimitero una profonda fossa lunga oltre 22 metri. (ANSA).