Gazprom, forniture regolari gas a Europa attraverso Ucraina

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Gazprom continua a fornire il gas russo all'Europa, con transito attraverso il territorio ucraino, come di consueto. Lo ha detto il portavoce del gruppo russo, Sergey Kupriyanov, secondo quanto riporta la Tass.

"Gazprom fornisce gas russo per il transito attraverso il territorio ucraino come di consueto, in accordo con le richieste dei consumatori europei: 109,5 milioni di metri cubi al 10 marzo", ha affermato. (ANSA).