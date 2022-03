Gb: si rivede la regina, riceve comandante delle forze armate

(ANSA) - LONDRA, 09 MAR - Nuovo appuntamento di persona per la regina Elisabetta, il secondo dopo la guarigione dal contagio da Covid annunciato a metà febbraio dalla corte con "sintomi leggeri simili a un raffreddore", che nel castello di Windsor ha ricevuto oggi uno degli uomini chiave del Regno sul fronte della crisi internazionale innescata dall'invasione russa dell'Ucraina: l'ammiraglio Sir Tony Radakin, accolto nella veste di comandante uscente della Royal Navy britannica (First Sea Lord) e di nuovo capo di stato maggiore generale della Difesa.

Due giorni fa Elisabetta II, dopo una serie d'impegni anche virtuali cui era stata costretta a dare forfait nelle ultime settimane, era riapparsa per una prima udienza in presenza concessa al primo ministro canadese, Justin Trudeau, in visita a Londra. Le immagini di oggi hanno mostrato la sovrana - 96 anni il 21 aprile - in discreta forma a colloquio con l'altissimo ufficiale della marina: designato nei mesi scorsi al vertice supremo del coordinamento operativo di tutte le forze armate britanniche dal governo di Boris Johnson. Radakin era tornato a elogiare proprio prima dell'incontro con Sua Maestà la resistenza degli ucraini di fronte alle forze di Mosca.

Resistenza esaltata giorni fa a nome della famiglia reale pure dall'erede al trono Carlo e dal principe William, secondo in linea di successione alla corona. (ANSA).