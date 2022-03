Ucraina: Ue lavora a sistema per sanzionare disinformazione

(ANSA) - BRUXELLES, 08 MAR - L'Ue proporrà "un nuovo meccanismo che consentirà di sanzionare gli attori maligni della disinformazione". Lo annuncia l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, nel suo intervento alla plenaria di Strasburgo sulle ingerenze straniere nei processi democratici dell'Ue.

Tale meccanismo, spiega Borrell, "farà parte di una più ampia toolbox su cui stiamo lavorando" che sarà "strutturata su quattro dimensioni trasversali" volte a "rafforzare la nostra resilienza e quella dei nostri partner, rafforzando il nostro sostegno ai media indipendenti e alla società civile nei paesi terzi e potenziando le capacità di comunicazione strategica delle nostre delegazioni". "Non sono il ministro della verità - spiega Borrell - ciò su cui dobbiamo concentrarci sono i soggetti stranieri che intenzionalmente, in modo coordinato, cercano di manipolare il nostro ambiente informativo per portare avanti i propri scopi e danneggiarci". (ANSA).