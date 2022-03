Ucraina: J.K. Rowling dona1,2 mln di euro per i bimbi

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - L'autrice della celebre saga di "Harry Potter", J.K. Rowling, ha annunciato via twitter di voler fare una donazione fino a 1 milione di sterline (1,2 milioni di euro) a un ente di beneficenza, Lumos, che ha co-fondato per aiutare i bambini in Ucraina.

La scrittrice inglese ha istituito nel 2005 questo ente di beneficenza a favore dell'area di Zhytomyr, a ovest di Kiev, dove oltre 1.500 bambini si trovavano negli orfanotrofi anche prima dell'invasione, è ora si trovano sotto attacco da parte delle forze russe.

Le donazioni andranno a fornire cibo di emergenza, kit igienici e medici e a finanziare famiglie di sostegno e affidatari che si stanno prendendo cura dei minori sfollati e traumatizzati. (ANSA).